À une semaine de l’été, le département du Rhône alerte sur les feux de forêt 

Alors que la France connaît sa première vague de chaleur et que l’été approche à grands pas (officiellement le 21 juin prochain), le risque de feux de forêt est également de retour. Dans un communiqué diffusé le 13 juin, le département du Rhône a rappelé la réglementation en place sur le territoire afin de prévenir un début d’incendie.

Pour rappel, alors que 9 départs de feu sur 10 sont d’origine humaine, il est interdit de fumer une cigarette, faire un barbecue ou un feu et de brûler des végétaux (sauf dérogation) dans les bois et les forêts, ainsi qu’à 200 mètres aux alentours, et ce, jusqu’au 30 septembre. En cas d’incendie, appelez le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes) et restez à l’abri dans une habitation.

