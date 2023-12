L'hôpital des Portes du Sud de Vénissieux a trouvé son repreneur

Après son placement en redressement judiciaire, l'hôpital des Portes du Sud va finalement être repris par CDRun et Pauchet Santé.

Placés en redressement judiciaire en juin dernier, le groupe hospitalier Les Portes du Sud et son Ehpad le Solidage ont trouvé un repreneur. Par une décision du 5 décembre, le tribunal judiciaire s'est prononcé en faveur du projet de reprise porté par CDRun et Pauchet Santé. Le premier est spécialisé dans le soutien aux entreprises, alors que le second est un groupe d'hôpitaux privés indépendants.

Des activités préservées en intégralité

Les repreneurs s'engagent notamment à préserver "l'intégralité des activités sanitaires de médecine, de chirurgie, de maternité et d’urgence, et médicosociales actuellement déployées". Afin de préserver ces activités, mais aussi de consolider l'offre de soin, ils travaillent aux côtés des chirurgiens spécialistes de l'hôpital, écrivent les repreneurs dans un communiqué commun.

"Les toutes prochaines semaines seront consacrées à préparer cette reprise en relation étroite avec les partenaires actuels et avec l’appui de l’expertise de nos services" SAS CDRun et Pauchet Santé, repreneurs de l'établissement

Alors que la reprise ne sera effective qu'au 1er janvier 2024, ces derniers préparent déjà le terrain. "Les toutes prochaines semaines seront consacrées à préparer cette reprise en relation étroite avec les partenaires actuels et avec l’appui de l’expertise de nos services", indiquent-ils. Pour rappel, CDRun et Pauchet Santé faisaient partie des six premiers candidats à déposer leur dossier auprès du tribunal judiciaire.

Un projet soutenu par l'ARS

Face aux difficultés rencontrées par Les Portes du Sud, l'Agence régionale de santé (ARS) indiquait dès cet été vouloir maintenir les activités du centre hospitalier. En écho à la décision du tribunal, elle confirme aujourd'hui son soutien au nouveau gestionnaire, soucieux "de la qualité et de la disponibilité de l'offre de soin" en Auvergne-Rhône-Alpes. Également, l'ARS précise vouloir "soutenir financièrement la reprise tel que prévu dans l'offre retenue".

