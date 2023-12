Où skier à moins de 2h de Lyon dans les prochaines semaines ?

Vous avez prévu de profiter des derniers jours de l'année 2023 pour partir skier ? Voici une sélection des stations déjà ouvertes à moins de 2h de Lyon en voiture.

Depuis quelques semaines, les températures ont bien chuté à Lyon et dans toute la région. Si la pluie était très présente dans la métropole, du côté des Alpes, la neige est parfois tombée en abondance. Plusieurs stations ont déjà ouvert leurs portes pour les premiers skieurs de l'année. Et à moins de deux heures en voiture de Lyon, voici notre sélection de stations de ski où vous pourrez skier dans les prochaines semaines.

Chamrousse

La station d'Isère a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 6 décembre. Une ouverture partielle en continu de ces deux domaines de ski alpin et de ski nordique. De quoi faire plaisir aux nombreux rhodaniens et lyonnais puisque Chamrousse est l'une des stations les plus proches de Lyon. En voiture il vous faudra 1h45 pour être sur les pistes.

Les 7 Laux

Autres stations prisées des lyonnais et lyonnaises, les 7 Laux, à 1h50 de Lyon, ouvre également ses pistes ce mercredi 6 décembre avec un accès par Prapoutel et Pipay. Si le lancement officiel de la saison d'hiver était prévu pour le samedi 23 décembre, quelques heures avant Noël, la station a profité des chutes de neiges des derniers jours pour anticiper son ouverture.

Villard de Lans

La station du Vercors est probablement, avec seulement 1h40 de route, la station la plus proche de la métropole de Lyon. Et ça tombe bien puisqu'elle a ouvert son domaine nordique ce mardi 5 décembre avec plus de 100km de piste disponible. Le domaine alpin devrait lui ouvrir ce samedi, en fonction des conditions d'enneigement.

Alpes d'Huez et les 2 Alpes

A deux heures de route, vous pourrez dans les prochains jours vous rendre dans la station iséroise de l'Alpes d'Huez. Cette dernière a ouvert le weekend dernier et actuellement une grosse quinzaine de pistes sont opérationnelles. A quelques encablures de là, les 2 Alpes a ouvert le 2 décembre et vous accueille jusqu'à 3600 mètres d'altitude.

Val Thorens, les Menuires, Méribel et Courchevel

La ville de Lyon peut se targuer d'avoir, à moins de 2h30 de route, le domaine skiable le plus grand du monde. Les 3 Vallées, qui regroupent les stations de Val Thorens, des Menuires, de Méribel et de Courchevel accueillent déjà des skieurs depuis quelques jours. Val Thorens a ouvert le 18 novembre dernier, tandis que pour Méribel et Courchevel l'ouverture est toute récente puisqu'elle date du samedi 2 décembre. Enfin, les Menuires accueilleront leurs premiers skieurs de la saison ce samedi 9 décembre.