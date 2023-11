France Rénov : l'Etat débloque près de 10 millions d'euros pour palier le retrait de Laurent Wauquiez

Après le retrait de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif France Rénov, l'Etat débloque près de 10 millions d'euros pour assurer la continuité du service public de la rénovation énergétique.

Comme l'avaient annoncé 19 parlementaires de la majorité fin octobre, l'Etat va se substituer à la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est retirée du dispositif France rénov, le service public de la rénovation énergétique. La collectivité dirigée par le président Les Républicains, Laurent Wauquiez, s'était pourtant engagée à le financer à hauteur de trois millions d'euros. Mais selon l'élu qui prétend aux plus hautes fonctions de l'Etat, France Rénov ne relève plus "du champ d'action de la Région".

"l'Etat ne pouvait accepter que le service public de la performance énergétique puisse baisser en efficacité"

"A l'heure où nous devons tous redoubler d'efforts en matière de sobriété énergétique, l'Etat ne pouvait accepter que le service public de la performance énergétique puisse baisser en efficacité, que l'attribution des subventions Ma prime rénov et que les travaux de rénovation ralentissent faute de moyens suffisants", juge la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Au 1er janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat prendra le relais du service d'accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE, porté par l'Ademe avec les Régions) abandonné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et compensera les 8 millions d'euros prévus dans le cadre du SARE. Elle apportera également un financement de 1,6 million d'euros pour appuyer les collectivités dans l'animation du réseau des espaces conseils et des 300 emplois de conseillers menacés par le retrait de Laurent Wauquiez.

L'Etat doit "cesser de faire des annonces avec l'argent des collectivités"

"Sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les dépenses relatives au service d'accompagnement France Rénov ont représenté en 2023 environ 22 millions d'euros, générant plus d'un milliard d'euros d'aides et des travaux au titre de Ma prime rénov tout en permettant la création ou le maintien de près de 6 500 emplois", explique la préfecture du Rhône.

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes assure qu'elle "partage avec l'Etat cette préoccupation de la préservation de l'environnement" mais estime qu'il doit "pouvoir assumer la charge des dispositifs qu'il met en œuvre et cesser de faire des annonces avec l'argent des collectivités". Et la Région de rappeler ses investissements dans les lycées et dans sa filière hydrogène qui, selon elle, créent de "vrais emplois".

