Au total, 5 000 personnes ont une nouvelle fois fait part de leurs revendications en manifestant dans les rues de Lyon ce jeudi 2 octobre.

Avec 5 000 manifestants recensés par la préfecture du Rhône, cette deuxième journée de mobilisation aura été moins massive que celle du 18 septembre. A l'appel de l'intersyndicale, les manifestants se sont réunis sur la place Jean Macé ce jeudi 2 octobre pour une nouvelle journée d'action contre le budget.

Composé de nombreux syndicats, dont la CGT, Forces Ouvrières, CFDT ou encore, l'UNSA, le cortège s'est élancé aux alentours de 13 h 30. Dans le calme, la foule de manifestants a traversé l'avenue Jean-Jaurès, Saxe-Gambetta, avant d'emprunter le Cour Lafayette, le quai Victor-Augagneur puis d'arriver au niveau du square Delestraint (3e) à 15 h.

Quelques abribus ont été cassés par de petits groupes, tandis que de nombreux murs ont été tagués en chemin.

5 000 personnes étaient présentes selon la préfecture. La CGT évoque quant à elle 12 000 manifestants.

