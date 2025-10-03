Actualité
Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon en septembre : un suspect interpellé en Italie

  par La rédaction avec AFP

    • Un Algérien a été arrêté en Italie vendredi. Il est suspecté d'avoir tué un Irakien en fauteuil roulant en septembre à Lyon.

    Un homme de 28 ans et de nationalité algérienne a été arrêté en Italie dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un chrétien irakien en fauteuil roulant en septembre à Lyon, a indiqué vendredi une source proche du dossier, confirmant une information de Paris Match.

    La victime, âgée de 45 ans, était en train de faire un enregistrement vidéo en direct pour parler de religion, comme elle en avait l'habitude, quand elle a été frappée au cou avec une arme blanche le soir du 10 septembre. Selon Paris Match, le suspect interpellé jeudi à Bari (sud) est soupçonné d'avoir été à proximité de la scène de crime au moment des faits.

