L'enseigne de lingerie Maison Lejaby, installée à Rillieux-la-Pape et placée en redressement judiciaire en janvier, a été reprise par un montage franco-indonésien mais seule la moitié de ses emplois seront préservés, selon des sources concordantes cités par l'AFP.

Le tribunal de commerce de Lyon a indiqué à l'AFP avoir statué le 7 mai dans ce dossier. Il a choisi l'offre de reprise déposée par une société composée du groupe indonésien Mirae et de la société française GC Consult.

Ce repreneur "était le mieux-disant par rapport à la pérennité de la société et la reprise des effectifs" a précisé à l'AFP Olivier David, secrétaire du CSE (comité social et économique) et représentant CFDT de Maison Lejaby.

24 salariés sur 49 seront également repris dans l'opération. La réorganisation va concerner tous les secteurs d'activité au siège à Rillieux-la-Pape (Rhône), dans les magasins à Paris et Lyon, et dans les corners de grands magasins, selon Olivier David.