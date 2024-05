Trois arrondissements de Lyon seront en partie piétonnisés ce samedi 18 mai.

L'opération de piétonnisation "La Voie est libre !" est de retour ce week-end dans trois arrondissements de Lyon pour sa 11e édition. Samedi 18 mai de 10 h à 18 h, des secteurs définis des 3e, 5e et 9e arrondissements de Lyon seront réservés en priorités aux piétons. Les cyclistes pourront circuler et certaines voitures autorisées également.

"Mesurer les bienfaits de l'apaisement de l'espace public"

"La voie est libre est un moyen de mesurer les bienfaits de l'apaisement de l'espace public et de préfigurer des aménagements qui pourront voir le jour pendant le mandat", indique la Ville de Lyon.

Dans le 5e arrondissement, les secteurs concernés sont des axes déjà très majoritairement piétons, notamment la rue Saint-Georges et la rue du Doyenné. Des animations rythmeront par ailleurs la journée avec notamment un défilé de dragons à l'occasion du 30e carnaval de Saint-Georges.

Dans le 3e arrondissement, la rue Paul Bert et la place Sainte-Anne sont notamment concernées. Dans le 9e, la Grande rue de Vaise, la rue du Bourbonnais et la rue du Mont d'Or seront piétonnes. Une braderie sera organisée dans la première, et plusieurs activités seront proposées dans le quartier.

Dans les zones piétonnisées, les riverains pourront circuler sur présentation d'une vignette stationnement résident ou d'une facture domiciliée, tout comme les personnes disposant d'un garage, à mobilité réduite, les professionnels de santé, les artisans ou les taxis et véhicules de déménagement.