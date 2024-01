En difficulté, l’enseigne de lingerie Maison Lejaby, installée à Rillieux-la-Pape, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon en raison d’une dette d’exploitation.

L’année 2024 débute dans la difficulté pour l’enseigne de lingerie Maison Lejaby. Treize ans après un premier placement en redressement judiciaire en 2011, la marque dont le siège est installé à Rillieux-la-Pape fait face à de nouvelles grosses difficultés. Mardi 2 janvier, le tribunal de commerce de Lyon a placé l’entreprise en redressement judiciaire, ouvrant une période d’observation de six mois.

Deux magasins à Lyon et Paris

Dans un communiqué interne auquel l’AFP a eu accès, Thierry Le Guénic, à la tête de Maison Lejaby, indique que l’entreprise a formulé cette demande au tribunal de commerce "afin de préserver son activité future, face à une dette d'exploitation principalement générée lors de la période Covid". Actionnaire majoritaire, Thierry Le Guénic avait acquis l’entreprise en 2019, avant de reprendre un an plus tard Habitat, qui a été placée en redressement judiciaire le 28 décembre 2023.

Maison Lejaby, qui a lancé ses premiers soutiens-gorge en 1930 et s'était hissée à la fin des années 1960 à la deuxième place de la lingerie française compte actuellement 55 salariés dont 30 personnes chargées de la vente et deux boutiques à Paris et à Lyon, ainsi que des corners aux Galeries Lafayette et au Bon Marché.