L'Ain va accueillir une compétition internationale de quad en août

Pendant 72 heures consécutives, les meilleurs pilotes de quad et de moto-cross se réuniront à Pont-de-Vaux du 22 au 25 août.

Un impressionnant rendez-vous sportif est prévu ce mois-ci dans l'Ain, au Nord de Lyon. Il s'agit du mondial de quad, dont la 37e édition se tiendra à Pont-de-Vaux du 22 au 25 août. À cette occasion, 500 pilotes français et de l'étranger feront le déplacement pour faire leurs preuves. Une grande parade est prévue le jeudi soir dans le village afin de lancer les festivités.

Une course d'endurance en trois manches

La compétition repose ainsi sur une course d'endurance, disputée en trois manches. Deux épreuves de 3h30 et 4h sont prévues la journée du samedi, tandis que la finale se jouera le dimanche. Mondialement reconnue, la course attire chaque année des constructeurs des quatre coins du monde et leurs champions. Le temps de l'évènement, le village accueillera une exposition dédiée aux constructeurs mécaniques.

Par ailleurs, des animations diverses seront proposées à côté de la compétition. Deux courses annexes sont en effet proposées aux jeunes licenciés, ainsi qu'une randonnée en quad pour découvrir le terroir. Des démonstrations et spectacles sont également prévus. Le pass journée est à 17 euros et monte à 22 euros le dimanche. Mais l'entrée reste gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les PMR. Enfin, comptez 25 à 38 euros pour un forfait trois jours.

