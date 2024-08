La célèbre station iséroise accueillera 1 000 joueurs pendant neuf jours pour les 97e Championnats de France d'échecs.

Pour la deuxième année consécutive, le championnat s'installe à l'Alpe d'Huez (Isère) du 16 au 25 août. À cette occasion, près de 1 000 participants et leurs 2 500 accompagnants se rendront sur place pendant neuf jours. Les retombées économiques sur la station sont évaluées à 2,5 millions d'euros cette année.

5 000 parties d'échecs en 9 jours

Au total, 5 000 parties d'échec seront donc jouées au Palais des sports de l'Alpe d'Huez. En particulier, les tournois nationaux mixte et féminin sont les plus attendus puisque les 16 meilleurs joueurs du pays prétendront au titre de champion de France. Huit tournois "open" seront également proposés aux autres licenciés, dont un tournoi accession qui permet aux trois premiers de se qualifier pour les championnats de l'année prochaine.

Originaires de toute la France, les participants peuvent avoir 20 ans comme 50 ans et être de tout niveau. En 2023, la compétition avait été remportée par Mitra Hejazipour qui remet son titre en jeu. La championne avait ensuite représenté la France lors des championnats d'Europe et mondiaux. D'autres joueuses comme Sophie Milliet et Marie Sebag seront elles aussi présentes. La Fédération française des échecs souhaite en effet développer la pratique féminine des échecs.

