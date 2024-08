Rhône : la Métropole de Lyon dépose plainte après l'installation de caravanes à Marcy-l'Etoile

La métropole de Lyon a sollicité la préfecture afin d'obtenir la libération du site occupé depuis lundi 5 août.

Plusieurs dizaines de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage ont été illégalement installées sur le domaine de Lacroix-Laval dans la commune de Marcy-L'Étoile (Rhône) lundi 5 août. La préfecture du Rhône vient de mettre en demeure les propriétaire, après qu'une plainte a été déposée par la Métropole de Lyon, propriétaire du terrain sur lequel est établi le plus grand parc de l'agglomération.

"Des risques d'atteinte à l'hygiène"

Selon Le Figaro, l'arrêté préfectoral souligne des "risques d'atteinte à l'hygiène en raison de l'absence de système d'évacuation des eaux usées, du déversement des produits et liquides laissant présumer une pollution des sols, et de l'accumulation des déchets ménagers".

Le site n'est "pas adapté pour l'accueil de caravanes et de personnes et leurs besoins journaliers", insistent les services de l'état. Des risques de sécurité publique aussi, "au regard de branchements en eau sur une borne incendie dévoyée de son utilisation normale et en électricité sur une logette qui a été court-circuitée à l'effet d'alimenter les véhicules de la communauté", avec des câbles électriques courant au sol sans aucune protection.