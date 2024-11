Alors que les premiers flocons de neige pourraient tomber d'ici peu sur la Métropole de Lyon, la collectivité a actionné son dispositif de viabilité hivernale.

À l'approche de la météo hivernale et des premiers flocons de neige, la Métropole de Lyon a activé son dispositif de viabilité hivernale, afin de sécuriser les routes face aux intempéries et notamment la neige, le givre et le verglas. Il est actif jusqu'au 17 mars 2025. Ainsi, 440 agents métropolitains sont d'ores et déjà mobilisables, parmi les 1 110 formés, pour assurer des conditions de circulation acceptables sur les quelque 6 300 km de voiries traités par la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Vent, neige, inondation... La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance météo

Les consignes de sécurité

Par conséquent, les services métropolitains transmettent les consignes de sécurité et les conditions de circulation à suivre à l'arrivée de cette période. Les véhicules doivent être équipés de pneus neige ou de chaînes, "surtout si vous habitez en hauteur", est-il conseillé. Le stockage de sel et d'une pelle est également conseillé. Pendant les épisodes d'intempéries, la Métropole invite également les habitants à vérifier l'état des routes et de la desserte des transports, qui doivent être priorisés.

@Métropole de Lyon

Qui déneige quoi ?

En cas d'enneigement de la chaussée ou bien de verglas, la Métropole de Lyon rappelle qu'un traitement curatif est opéré. Le traitement préventif, lui, est réservé à des situations particulières (ponts, passerelles, voies rapides...). Par ailleurs, les voies métropolitaines sont hiérarchisees en trois niveaux de priorité d'intervention. Les voies de transports en commun les plus fréquentées du réseau TCL (C1, C2... C26) et les voies de transit et de trafic dense sont prioritaires. "Lors de fortes précipitations neigeuses, l’action peut porter à plusieurs reprises sur le niveau I avant d’entreprendre le niveau II et III", ajoute la Métropole de Lyon.

Par ailleurs, jusqu'à la levée du dispositif en mars prochain, un personnel d'intervention est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la Métropole est responsable des voies métropolitaines, les communes sont quant à elles tenues de déneiger les espaces municipaux (jardins, parcs...). La Préfecture assure une coordination des actions. Le citoyen, lui, est chargé de déneiger devant chez lui, les voies privées ou de lotissement, en fonction de l'arrêté communal de chaque ville.

Aussi, des points stratégiques sont établis dans le cadre d'un schéma de coordination et d'intervention. Les premiers d'entre-eux sont le pont de La Mulatière, le pont Kitchener et la montée de Choulans à Lyon ou l’accès Nord du tunnel sous Fourvière.

Lire aussi : Ain : les équipements neige obligatoires dans certaines zones au 1er novembre