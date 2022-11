L'actualité de l'immobilier de Lyon en un clin d'oeil

Pour tout savoir de l'actualité du marché immobilier de Lyon en quelques instants, Lyon Capitale fait la synthèse des dernières annonces (promoteurs, investissements...).

Le gestionnaire d’actifs US BlackRock investit à Lyon

Le promoteur lyonnais DCB International et BlackRock s’associent pour livrer un immeuble à la Part-Dieu (Lyon 3e). C’est la première fois que la société multinationale américaine, premier gestionnaire d’actifs du monde, investit à Lyon. Dénommé M Lyon, l’immeuble de 30 000 m², construit en Vefa (vente en l’état futur d’achèvement), se compose de bureaux, commerces et logements. Il sera livré au deuxième semestre 2026. Un programme qui prend place dans le projet du Grand Lyon “Réinventer la Part-Dieu”.



12 500 m² de mixte à la Part-Dieu

Le promoteur Vinci Immobilier et la foncière “La Société de la Tour Eiffel” annoncent un projet de revalorisation du site au 8, rue Dauphiné de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu (3e arrondissement). Un projet mixte de 12 500 m² qui comprend 5 000 m² de bureaux, une résidence étudiante de 86 logements et une résidence d’habitat partagé de 146 logements. Le complexe devrait être livré au troisième trimestre 2024. Pour mémoire, il y avait auparavant un immeuble de bureaux de 5 000 m², récemment détruit.



Le groupe Cardinal inaugure Lumen

Le groupe Cardinal et le Cluster Lumière ont inauguré à la mi-octobre l’édifice Lumen, situé en plein cœur du nouveau quartier de la Confluence. Investisseur, promoteur et gestionnaire du bâtiment, le groupe Cardinal avait revendu Lumen à Groupama en 2021. L’immeuble s’étire sur neufs étages avec 6 000 m² de surface. Essentiellement composé d’espaces de travail, il devrait accueillir la Cité de la lumière, un projet de hub européen de professionnels du secteur de la lumière. Des laboratoires dernière génération dédiés à la lumière sont ainsi mis à disposition.



221 500 m² de surfaces commercialisés

Le marché lyonnais de l’immobilier de bureau est toujours dynamique au 3e trimestre 2022. C’est ce qu’annonce JLL, la société de conseil spécialisée en immobilier d’entreprise. Avec 221 500 m² de surfaces commercialisés à la fin septembre, l’immobilier de bureau retrouve ses performances d’avant la crise sanitaire. Un chiffre qui permet une croissance de 20 % des volumes commercialisés sur un an et de +13 % par rapport à la moyenne décennale. En parallèle, 307 millions d’euros ont été investis sur le marché lyonnais cet été, portant ainsi une augmentation de 32 % du volume annuel total par rapport à 2021.



À Lyon, la première colocation solidaire a été inaugurée

La toute première colocation solidaire et multiculturelle de Lyon a été inaugurée ce 17 octobre dans l’ancien Hôtel Moderne, à quelques pas de la place des Terreaux (Lyon 1er), en présence de Bruno Bernard, président de la Métropole, et Grégory Doucet, maire de Lyon. Au total, 26 colocataires : étudiants, salariés, réfugiés, personnes en recherche d’emploi, pour un loyer médian de 320 euros. Le foncier appartient au promoteur lyonnais 6e Sens Immobilier qui a acheté en 2021 ce bâtiment de 730 m², répartis sur cinq étages, et l’a mis à disposition pour les six prochaines années.



3 500 m² de bureaux à Gerland

Le groupe immobilier Cogedim a annoncé la livraison de La Tannerie, dans le quartier de Gerland à Lyon. Cet immeuble de bureaux nouvelle génération prend place à l’angle de l’impasse de l’Asphalte et du passage Faugier, dans le 7e arrondissement. Il dispose d’une superficie de 3 500 m² et peut accueillir environ 300 personnes. Les équipes de Cogedim annoncent avoir fait appel à un écologue, avant la construction du programme, afin d’optimiser son potentiel en matière de biodiversité.

