Jusqu’à 4°c, des flocons et des éclaircies à Lyon ce jeudi

Le temps devrait être moins perturbé que mercredi ce jeudi 19 janvier. Les températures ne dépasseront pas 4° C, mais des éclaircies sont annoncées.

Les perturbations de mercredi s’éloignent ce jeudi 19 janvier à Lyon. "Quelques flocons" sont encore annoncés en début de matinée par Météo France, mais il devrait rapidement laisser la place à un temps plus sec et marqué par des éclaircies dans l’après-midi, malgré la présence d’une couche nuageuse importante aujourd’hui.

Du côté des températures, il faudra penser à bien vous couvrir ce jeudi. Selon les prévisions de Météo France le thermomètre ne dépassera pas les 4°c. Comptez entre 0 à 8 heures et 3°c à midi, plutôt autour de 4°c dans l’après-midi et dans la soirée entre 2°c et -1°c.