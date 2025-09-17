Les quartiers prioritaires de la politique de la ville du Rhône seront mis à l'honneur lors des Journées du Patrimoine les 19, 20 et 21 septembre prochains.

Pour la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendra les 19, 20 et 21 septembre prochains, les quartiers prioritaires de la politique de la ville du Rhône seront mis à l'honneur. Sur la décision de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, des architectures industrielles reconverties, des fresques murales, ou encore des lieux culturels et mémoriels qui témoignent de l’histoire ouvrière, migratoire et sociale du territoire seront accessibles au public : "Une manière de montrer que l’Histoire s’écrit partout et que la culture appartient à chacun", affirme la préfecture.

A la Duchère, à Vaulx-en-Velin, à Vénissieux, à Saint-Priest, ou encore à Rillieux-la-Pape, de nombreuses visites seront proposées. Entre autres : une balade urbaine dans le 9e à la recherche des femmes du matrimoine local, des visites des anciennes usines et cités TASE à Vaulx-en-Velin ou une visite libre de l'église Notre Dame du Monde entier (9e).

Selon la préfecture : "La mise en lumière de ces sites et les événements organisés à proximité contribueront à renforcer l’attractivité des QPV, à favoriser le sentiment d’appartenance de ses habitants et à donner toute sa place à la culture comme vecteur d’égalité et de citoyenneté."

