Actualité
Les 2500 m2 de l’entrepôt ont été touchés par les flammes. (Crédit SDMIS)

Risque d'incendie : 80 % des entrepôts inspectés par l'État dans la région sont non-conformes

  • par La rédaction

    • Les services de l'État ont inspecté 279 établissements industriels en Auvergne-Rhône-Alpes pour évaluer leur préparation au risque d'incendie. 16 sites ont fait l'objet d'arrêtés de mise en demeure.

    Cette opération "coup de poing", menée à la demande de la préfète Fabienne Buccio, visait "la maîtrise du risque d'incendie dans les entrepôts de matières combustibles", prioritairement les "petits entrepôts" de moins de 50 000 m³ indique la préfecture dans un communiuqé. Les inspecteurs ont ciblé différents secteurs : logistique, transport, agro-alimentaire, emballage ou plasturgie.

    Prévenir les incendies

    Les incendies représentent la majorité des accidents industriels régionaux avec 72 cas sur 132 événements en 2024. Les contrôles portaient sur la situation administrative, les contrôles périodiques, l'inventaire des matières stockées, les plans de défense incendie et les systèmes de rétention des eaux d'extinction.

    Les principales non-conformités concernent l'irrégularité administrative suite à des évolutions non déclarées, l'absence de contrôles externes, le manque de modélisation des effets thermiques et la non-conformité des dispositifs de rétention.

    Cette campagne représente 10% des inspections annuelles régionales. Les rapports sont rendus publics sur le site Georisques. L'inspection poursuivra ces contrôles sur le risque incendie dans les entrepôts soumis à déclaration.

