Lyon : deux voleurs à la roulotte maîtrisés après avoir agressé des policiers

Dimanche 14 septembre au matin, deux hommes en situation irrégulière ont été surpris en flagrant délit de vol dans un garage souterrain du 3e arrondissement de Lyon.

Alertée vers 6 h 20 pour des individus suspects rue de Bonnel, la police a découvert deux hommes en train de fouiller des voitures, vitres brisées. A l’arrivée des fonctionnaires, ils ont tenté de fuir et frappé les policiers, qui ont chacun reçu dix jours d’ITT.

Âgé de 39 ans, le premier suspect, de nationalité algérienne et déjà connu des services, détenait des Airpods volés. Son complice tunisien, âgé de 27 ans, a lui aussi nié les faits. Tous deux ont été placés en garde à vue.

Le premier suspect a été assigné à résidence et visé par une obligation de quitter le territoire français, tout comme le plus jeune. Présentés mardi au parquet, ils devaient être jugés en comparution immédiate.