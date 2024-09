Chaque année, de nouveaux lieux ouvrent leurs portes et de nouvelles visites sont proposées à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Voilà donc les nouveautés à découvrir à Lyon cette année.

Plongée dans l'histoire de la médecine au domaine Rockefeller

Parmi les nouveautés de l'année 2024, on trouve une exposition au musée d'Histoire de médecine et de pharmacie. Méconnu, il a pourtant été créé en 1896 par le médecin légiste Alexandre Lacassagne mais son lieu est assez confidentiel puisqu'il est installé au sein de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie, sur le domaine Rockefeller.

Cette exposition met en lumière les évolutions en santé, au travers des innovations médicales d'hier et d'aujourd'hui. Elle est ouverte au public de 10h à 17h, vendredi et samedi.

Samedi à 11h, une conférence portant sur l'histoire de l'Orthopédie lyonnaise est également donnée pour la première fois au sein de la faculté. Elle retracera l'histoire du premier service français de chirurgie ostéoarticulaire créé à Lyon au XIXème siècle.

Invitation au voyage avec les affiches touristiques de Géo Dorival

Un bon dans le temps et dans l'espace, c'est ce que propose cette petite exposition consacrée à Géo Dorival, l'un des plus célèbres affichistes français. Pendant le XIXe siècle, il a dessiné les affiches de nombreuses villes de montagne, de stations thermales et de stations balnéaires de l'Océan et de la Côte-d'Azur.

Cette exposition est proposée uniquement à l'occasion des Journées du patrimoine, en clin d'œil à la thématique de cette édition 2024 sur le "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions". En effet, Géo Dorival a également réaliser des affiches pour les compagnies ferroviaires françaises et notamment pour les Chemins de fer de l'Ouest et pour la PLM, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Les affiches sont exposées au sein de la Fondation Renaud, basée dans le Fort de Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon. Des visites flash de 15 minutes sont organisées de 13h30 à 17h samedi et de 13h30 à 15h dimanche. Elles sont gratuites et ne nécessitent pas de réservation.

Le quartier des Etats-Unis vu autrement

Le musée urbain Tony Garnier propose une nouvelle "balade imagée" au cœur du quartier des Etats-Unis, dans le 8e arrondissement. Conçu selon les plans du célèbre architecte entre 1921 et 1934, cette cité recèle de nombreux secrets. Cette visite guidée est présentée comme une plongée "dans la vie du quartier pour découvrir les liens inédits entre art et histoire". L'occasion d'apprendre comment le projet a été imaginé ou encore comment il a été influencé par le maire de l'époque, Edouard Herriot.

Les visites gratuites ont lieu de 11h à 12h15 samedi et de 14h à 15h15 dimanche. Les réservations sont fortement conseillées et son possible sur cette adresse mail : publics@mutg.org.

Sonnez les cloches à Vaise

Un élément du patrimoine remis à neuf... C'est ce que vous pourrez découvrir samedi 21 septembre, sur la place du Marché, dans le 9e arrondissement de Vaise. La Ville de Lyon a choisi ce jour pour présenter au public les trois nouvelles cloches du carillon de l'église Saint-Pierre de Vaise.

L'occasion de voir de près ces instruments de musique en bronze, avant qu'ils ne soient installés dans le clocher. Rénovées dans le cadre du premier Budget participatif de la Ville de Lyon, ces trois nouvelles cloches complètent la gamme du carillon en jouant le do dièse, le mi et le fa. En tout, douze cloches composent le carillon.

A l'occasion de la présentation au public, une exposition montrera les étapes de fabrication réalisées au sein de la fonderie Paccard en Haute-Savoie. Elle fera également un focus sur les portraits des six femmes remarquables qui ont marqué l'histoire de Lyon et qui donnent leur nom aux trois cloches : Elise Rivet, Marie-Madeleine Fourcade, Lucie Aubrac, Julie-Victoire Daubié, Adélaïde Perrin et Eugénie Brazier.

Dans la peau d'un chercheur au centre de recherche de l'Oréal

Nous vous en parlions le 30 août dernier, Episkin L'Oréal Recherche & Innovation ouvre ses portes pour la première fois, à l'occasion des Journées du patrimoine.

Les visites guidées organisées samedi et dimanche vous proposent de découvrir la spécialité de ce centre de recherche à savoir : l'ingénierie tissulaire. L'Oréal ayant interdits les tests sur animaux depuis 1989, la marque développe dans ce centre des peaux reconstruites, imitant la complexité de la peau humaine. Vous pourrez ainsi découvrir les différents modèles servant au test des produits cosmétiques.

Le site Episkin est situé au 4 rue Alexander Fleming, dans le quartier de Gerland. Les visites ont lieu de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h samedi. Elles terminent à 17h dimanche. Les réservations sont obligatoires.