Journées du patrimoine : 5 lieux insolites à voir à Lyon

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine samedi 21 et dimanche 22 septembre, Lyon Capitale a sélectionné cinq lieux insolites à découvrir à Lyon et dans l'agglomération.

Entrer dans des lieux habituellement fermés au public, c'est le plaisir qu'offrent les Journées européennes du patrimoine. En voici cinq que vous aurez l'occasion de visiter à cette occasion.

Le Palais Saint-Jean, l'ancien siège de l'archevêché devenu Académie des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts

C'est un endroit devant lequel chaque Lyonnais est déjà passé, sans pour autant oser y entrer. Derrière sa jolie façade jaune, installée au bord de la Saône, le Palais Saint-Jean cache des trésors. Construit en partie par l'architecte Soufflot, juste à côté de la cathédrale Saint-Jean, ce palais a d'abord abrité le siège de l'archevêché, avant d'accueillir le siège de l'Académie des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts en 1975.

Samedi, un académicien accueillera les visiteurs de 9h30 à 16h45. Les visiteurs pourront découvrir librement les décorations du grand salon, l'originalité du mobilier de la bibliothèque, le médaillier, les tableaux ou encore les nombreux bustes de retour de restauration.

Attention, le Palais Saint-Jean sera fermé dimanche.

Le Grenier d'Abondance, ou les mille vies des locaux de la DRAC

Nombreux sont ceux qui ignorent le rôle premier du bâtiment de 125 mètres de long, au bord de la Saône. Si certains savent qu'il abrite les services de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpe, depuis 1993, beaucoup ignorent son histoire passée.

Les journées européennes du patrimoine sont donc l'occasion d'en apprendre plus sur ce bâtiment, appelé "Grenier d'abondance", construit entre 1722 et 1728. Comme son nom l'indique, il servait à l'origine de grenier à grains pour prévenir les famines. Il a ensuite été affecté à un usage militaire avec un magasin d'artillerie, un arsenal et une caserne jusqu'en 1987.

Pour découvrir cet endroit méconnu, des visites guidées sont organisées de 10h à 17h30, samedi et dimanche. Il est également possible de visiter le site en visite libre, et sous forme d'énigme autour du blason du Grenier. Pour les enfants, un espace dessins sera également installé.

L'hôtel du Département - Préfecture, classé monument historique

C'est l'un des bâtiments administratifs les plus beaux de Lyon, pourtant peu sont ceux qui savent à quoi ressemble l'intérieur de l'hôtel du Département et de la Préfecture du Rhône, construit entre 1883 et 1890. Et pour cause, il est rare d'y pénétrer, à moins d'assister à un évènement sur invitation ou d'y aller pour des papiers administratifs.

Les visites guidées animés par des agents de la Préfecture et du Conseil départemental vous plongeront dans l'histoire de la IIIe République et vous guideront de salons en salons, plus sublimes et immenses les uns que les autres.

Malheureusement, les pré-inscriptions sont déjà complètes pour l'intégralité des créneaux de visite.

L'ancienne usine des eaux, un lieu souterrain remarquable

Parmi les autres lieux rarement ouverts, on peut citer l'ancienne usine des eaux de Saint-Clair, à Caluire-et-Cuire. Dans ce bâtiment au style néoclassique, propriété du Grand Lyon, se cachent deux bassins filtrants à voûtes. Ce lieu souterrain unique est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988. Le visiter vous permettra de comprendre le système mis en place pour alimenter Lyon en eau potable jusqu'en 1976.

Sur place, vous pourrez également découvrir un autre engin surprenant : la pompe à vapeur de Cornouailles. Haute de 20 mètres, elle est classée Monument historique.

Malheureusement, le caractère étonnant du site a déjà attiré plus d'une personne puisque chaque créneau de visite guidée est déjà complet pour ce week-end. Vous pouvez néanmoins accéder à certaines animations sans inscription, ou retenter votre chance sur place, si certaines personnes ne se présentent pas.

La Poudrière de Saint-Fons, un site ouvert uniquement pour les Journées du patrimoine

Ouverte pour la première fois au public lors des JEP de 2023, la Poudrière ouvrira à nouveau pour l'édition 2024. L'occasion unique de découvrir cet ancien site militaire, redécouvert récemment. Construit en 1887, la poudrière faisait partie de la ceinture de défense de Lyon, au même titre que ses nombreux forts.

Des passionnés d'histoire vous feront visiter ce site méconnu lors de visites à 14h30, 15h30 et 16h30, samedi 21 septembre. Attention, pensez à emmener une lampe de poche avant votre visite. La réservation est obligatoire par téléphone au 06 82 98 29 79 ou par mail, à cette adresse : sfhp69190(at)gmail.com