Journées du patrimoine : le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvre ses réserves au public 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvre ses réserves au public.

Animations, démonstrations, ateliers et visites libres sont au programme. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon ouvrira les portes de ses réserves au public. Plus de 150 véhicules seront exposés et l’entrée sera gratuite tout le week-end de 10 heures à 18 heures. Pour les découvrir, il faudra se rendre aux réserves du musée situées à Vaulx-en-Velin, près du Carré de Soie.

Lors des visites, les enfants pourront essayer les casques de pompier, monter dans les camions ou encore essayer un parcours sportif en extérieur avec des jeunes sapeurs-pompiers. Un spectacle de marionnettes sera également organisé de 10h30 à 11h30 les deux jours, ainsi qu’une histoire contée de 16 heures à 17 heures. Les différentes activités sont payantes : comptez deux euros par personne. L’année dernière, plus de 4 000 visiteurs ont découvert les réserves du musée.

