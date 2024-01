Le budget participatif de Lyon reconduit avec un budget de 12,5 millions d'euros

Après une première édition réussie, aux yeux de l'exécutif, qui a donné lieu à 110 projets, la Ville va renouveler l'expérience du budget participatif avec un budget sanctuarisé de 12,5 millions d'euros.

La Ville de Lyon finalisait jeudi 18 janvier la plantation d'arbres sur l'aire de jeux située à côté de l'école des Dahlias, dans le 9e arrondissement de Lyon. Un projet voté en 2022 lors de la première édition du budget participatif de la ville. À cette occasion, l'adjointe au maire de Lyon déléguée à la démocratie locale, Chloë Vidal, a fait le point sur les projets en cours ou déjà réalisés, annonçant en même temps une seconde édition pour 2024.

Déjà 16 projets terminés et 67 en cours

Lancée en mars 2022, la première édition du budget participatif de la Ville de Lyon a permis de retenir 110 projets, choisis via le vote de 6 000 Lyonnais. La municipalité expliquait alors vouloir "donner aux habitantes et habitants le pouvoir d’agir et d’être les acteurs du Lyon de demain". 12,5 millions d'euros avaient donc été fléchés sur les projets de ce budget participatif afin de les mener à bien. 16 sont d'ores et déjà achevés et 67 en cours de réalisation.

"On ne va pas s'arrêter à la réalisation de ces 110 projets, nous allons lancer la 2e édition du budget participatif en 2024"

Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Démocratie locale

L'ensemble des projets a d'ailleurs été élaboré en collaboration avec des conseils citoyens, pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Pour ne citer que quelques exemples, des dispositifs d'ombrage ont été installés à la piscine Mermoz (Lyon 8e) et dans la cour de l'école Chavant (7e). Des agrès de sports "inclusifs" sont désormais installés dans le parc Zénith (3e) et un terrain de pétanque est sorti de terre sur la place de l'Europe (6e). "Mais on ne va pas s'arrêter à la réalisation de ces 110 projets, nous allons lancer la 2e édition du budget participatif en 2024", assure Chloë Vidal.

Au moins trois projets par arrondissement

Cette année, des nouveautés devraient être intégrées au règlement du budget participatif de la Ville, lors du conseil municipal du 25 janvier prochain. La mairie de Lyon souhaite en effet que ce programme citoyen "soit toujours plus inclusif et avec une participation plus forte". Cependant, certaines choses ne changeront pas, comme le budget de 12,5 millions d'euros alloué aux projets retenus ou son ouverture à tous les habitants, sans tenir compte de leur âge ou leur nationalité.

Des arbres ont été plantés à l'aire de jeux pour enfants aux Dahlias à Lyon 9. (Photo AP)

En revanche, les modalités de répartition des projets vont être étendues à trois projets garantis par arrondissement, pour "une meilleure équité territoriale". De plus, un observatoire citoyen sera mis en place afin de rendre cette démarche de démocratie directe plus transparente.

Afin de toucher davantage de Lyonnais, notamment les jeunes et les quartiers populaires, la municipalité souhaite également développer "un dispositif d'accompagnement renforcé par rapport à la première édition". Le but étant qu'à terme de plus en plus d'habitants déposent des idées en vue de leur proposition au vote. Enfin, le calendrier devrait évoluer avec une première phase de dépôt des projets en octobre, leur analyse jusqu'en mai et un vote des citoyens en juin.

