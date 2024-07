Les 21 et 22 septembre prochains, Sytral Mobilités invite le public à découvrir les coulisses des Transports en commun lyonnais.

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion pour Sytral Mobilités d’ouvrir ses coulisses au public. L'exploitant des Transports en commun lyonnais (TCL) possède en effet un patrimoine de 5,2 milliards d'euros. Celui-ci se compose notamment de stations, de tunnels, de dépôts et du matériel roulant, que les Lyonnais pourront découvrir en septembre.

TCL, 146 ans d'histoire

Ces lieux insolites chargés d’histoire ouvriront ainsi leurs portes samedi 21 et dimanche 22 septembre pour la 41e édition des Journées du patrimoine. Cette année, trois lieux ont été désignés pour accueillir le public. Il s'agit de l'atelier de maintenance et de la station motrice du funiculaire de Saint-Just. Ainsi que des ateliers du métro C d'Henon et ceux de la Poudrette, à Vaulx-en-Velin. Chaque site proposera sept créneaux par jour de 10h00 à 16h15. Obligatoires, les inscriptions se feront en ligne dès le 26 août.

L'histoire des TCL remonte à 1862 avec la mise en service du premier funiculaire qui reliait la rue Terme et Croix-Rousse. En 1878, le funiculaire qui dessert Saint-Jean et Saint-Just voit le jour. S'en sont suivis la mise en place des lignes de métro A, B, C et D puis le déploiement de l'offre de transports dans toute l'agglomération.

Lire aussi :