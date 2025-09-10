Actualité
Journée du patrimoine : le groupe l'Oréal ouvrira les portes de son centre de recherche à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Le 20 septembre prochain, le groupe l'Oréal ouvrira au public les portes de sa plateforme Skin Technology basée dans le 7e arrondissement lyonnais.

    A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le groupe l'Oréal propose au public de visiter six de ses sites emblématiques en France. Coup de chance pour les Lyonnais, l'un d'eux se trouve à Lyon. Comme l'année dernière, les équipes du groupe accueilleront les visiteurs au sein de la plateforme Skin Technology basée rue Alexander Fleming, dans le 7e arrondissement de Lyon, le 20 septembre prochain.

    Lors de cette journée, le groupe de cosmétique proposera une visite guidée de sa plateforme Skin Technology. Un centre "unique au monde" dédié à l'ingénierie tissulaire : "La visite du lieu permettra de découvrir des modèles de peaux reconstruites, ainsi que les nouveaux modèles de peau bioprintée", indique le groupe dans un communiqué.

    Pour participer, les intéressés sont invités à s'inscrire au préalable sur le site du groupe l'Oréal.

    Lire aussi : Journées du patrimoine : l'Oréal ouvre son centre de recherche lyonnais dédié à la peau

    En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : plus aucun blocage en cours à Lyon, cinq interpellations

