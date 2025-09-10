Le Sucre dévoile ses nouveaux formats pour la rentrée

Après un été riche en événements, le club lyonnais Le Sucre lance sa saison automnale avec une programmation repensée.

C'est la rentrée au Sucre qui lance sa nouvelle saison. Des vendredis aux dimanches, en passant par des formats spéciaux, la scène électro locale s’annonce plus vivante que jamais. Chaque soir du week-end aura désormais sa propre identité.

Les vendredis (23h-5h) mettent à l’honneur les cultures soundsystem, les concerts live et les communautés artistiques émergentes. Les samedis (23h-5h) restent consacrés au clubbing pur, où se mélangent genres et énergies dans une expérience collective. Le dimanche (18h-00h), le rendez-vous S. society confirme son statut d’incontournable, toujours gratuit jusqu’à 19h.

Le Sucre prolonge aussi ses concepts phares : EXT.12 (12 heures de fête non-stop) et EXT.24 (24 heures continues). Enfin, les Magic Mardis (18h-1h), en accès libre, se poursuivent jusqu’au 31 octobre.