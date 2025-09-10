Actualité
nouveau front populaire lyon
Les quatre députés de Lyon du nouveau front populaire. (@Marie-Charlotte Garin sur X)

"Ministre illégitime" : les réactions des députés de Lyon à la nomination de Sébastien Lecornu

  • par Nathan Chaize

    • La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon suscite l'ire des députés de gauche à Lyon.

    Il nous avait habitué à prendre son temps, il a surpris son monde. Quelques heures seulement après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a nommé son ministre des Armées à Matignon, Sébastien Lecornu. Fidèle du Président de la République, le nouveau chef de gouvernement irrite forcément l'opposition.

    "Fidèle de la première heure, anti-mariage pour tous, qui dîne avec Le Pen et Bardella"

    À Lyon, la députée socialiste Sandrine Runel le considère ainsi "illégitime". L'ex-adjointe de Grégory Doucet estime qu'en "choisissant de nommer Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des dernières nominations, Emmanuel Macron prouve une fois de plus sa déconnexion la plus totale à la réalité".

    La députée écologiste Marie-Charlotte Garin assure que "si Emmanuel Macron voulait se moquer des Français qui réclament un changement de politique, il n'aurait pas trouvé mieux". Et de déplorer : "Lecornu : fidèle de la première heure, anti-mariage pour tous, qui dîne avec Le Pen et Bardella."

    La députée LFI, Anaïs Belouassa Cherifi estime, en référence au dîner organisé par le ministre un soir d'avril au ministère des Armées avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, que Sébastien Lecornu est "l'agent de liaison avec le RN" d'Emmanuel Macron.

    Enfin, le député écologiste Boris Tavernier compare Sébastien Lecornu au "sbire" du Président, "mais version homophobe". Une référence à l'opposition du nouveau Premier ministre au mariage pour tous, ainsi qu'à la GPA et à la PMA. "Nommer Lecornu la veille du mouvement du 10 septembre, c'est un mépris total, une provocation absolue, un aveuglement abyssal", conclut le député.

    à lire également
    L'oréal
    Journée du patrimoine : le groupe l'Oréal ouvrira les portes de son centre de recherche à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'oréal
    Journée du patrimoine : le groupe l'Oréal ouvrira les portes de son centre de recherche à Lyon 10:56
    En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : plus aucun blocage en cours à Lyon, cinq interpellations 10:34
    nouveau front populaire lyon
    "Ministre illégitime" : les réactions des députés de Lyon à la nomination de Sébastien Lecornu 10:11
    Kohleria allenii
    Lyon : un marché aux plantes rares organisé au parc de la Tête d'Or 09:35
    Vallée de la chimie
    Industrie chimique : l'Auvergne-Rhône-Alpes se classe deuxième région française en termes d'emplois 09:08
    d'heure en heure
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : dix hommes jugés pour des braquages d'armureries en Suisse 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 08:14
    Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:54
    Un temps sec et agréable ce mercredi à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:14
    Cédric Van Styvendael
    Métropole : "Une majorité qui n’a pas passé son mandat à se tirer dans les pattes", salue Cédric van Styvendael 07:00
    ZTL. Paris repousse la verbalisation : à Lyon, il n'en est pas question 09/09/25
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne 09/09/25
    Manifestation contre la réforme des retraites sur le pont de la Guillotière @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : plus de 80 actions attendues ce mercredi, du rassemblement "banal" au blocage "potentiellement violent" 09/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut