"Ministre illégitime" : les réactions des députés de Lyon à la nomination de Sébastien Lecornu

La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon suscite l'ire des députés de gauche à Lyon.

Il nous avait habitué à prendre son temps, il a surpris son monde. Quelques heures seulement après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a nommé son ministre des Armées à Matignon, Sébastien Lecornu. Fidèle du Président de la République, le nouveau chef de gouvernement irrite forcément l'opposition.

"Fidèle de la première heure, anti-mariage pour tous, qui dîne avec Le Pen et Bardella"

À Lyon, la députée socialiste Sandrine Runel le considère ainsi "illégitime". L'ex-adjointe de Grégory Doucet estime qu'en "choisissant de nommer Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des dernières nominations, Emmanuel Macron prouve une fois de plus sa déconnexion la plus totale à la réalité".

La députée écologiste Marie-Charlotte Garin assure que "si Emmanuel Macron voulait se moquer des Français qui réclament un changement de politique, il n'aurait pas trouvé mieux". Et de déplorer : "Lecornu : fidèle de la première heure, anti-mariage pour tous, qui dîne avec Le Pen et Bardella."

La députée LFI, Anaïs Belouassa Cherifi estime, en référence au dîner organisé par le ministre un soir d'avril au ministère des Armées avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, que Sébastien Lecornu est "l'agent de liaison avec le RN" d'Emmanuel Macron.

Enfin, le député écologiste Boris Tavernier compare Sébastien Lecornu au "sbire" du Président, "mais version homophobe". Une référence à l'opposition du nouveau Premier ministre au mariage pour tous, ainsi qu'à la GPA et à la PMA. "Nommer Lecornu la veille du mouvement du 10 septembre, c'est un mépris total, une provocation absolue, un aveuglement abyssal", conclut le député.