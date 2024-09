À l’occasion des journées du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre, EPISKIN ouvre ses portes au public pour découvrir les coulisses de la peau reconstruite.

Le modèle EPISKIN du groupe L'Oréal, crée en 1992, est pionner de la peau reconstruite dans le monde. Depuis 40 ans, ce centre de recherches se consacre à l’ingénierie tissulaire. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 21 et 22 septembre, l'usine ouvre ses portes au public. Les visiteurs pourront notamment observer des modèles de peaux reconstruites lors de la visite.

Lire aussi : Journées du patrimoine : l’appartement témoin des Gratte-Ciel de Villeurbanne ouvre ses portes

"Inspirer les jeunes" et "éveiller les curiosités"

Scindée en deux temps, elle retracera d'abord l’histoire d’EPISKIN, avant une partie réservée à la pratique. Le public aura l’occasion d’enfiler une blouse, des gants et des lunettes et de mettre la main à la pâte en réalisant des petits tests sur de la peau reconstruite, comme l’explique Nathalie Seyler, directrice générale d’EPISKIN. "Pour appliquer des produits sur une peau reconstruite et pouvoir toucher la peau reconstruite. Pour que les gens se rendent concrètement compte à quoi représente ce fabuleux outils", précise encore la directrice générale d’EPISKIN.

Au long de la visite, le public pourra observer la "bioprinteuse", exposée à la vue de tous. Cette machine sert à analyser et à étudier des traitements pour résorber l’eczéma, une maladie cutanée provocant des démangeaisons. En ouvrant ses portes, le groupe L’Oréal espère "inspirer les jeunes et d’éveiller leur curiosité."

Lire aussi : Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 septembre

Aujourd’hui, le leader mondial de la peau humaine reconstruite vend son savoir-faire à 150 clients dans le monde. En collaboration avec l'industrie cosmétique et chimique, mais également les universités et les hôpitaux, l'entreprise partage ses connaissances de la peau afin de developper des méthodes d’évaluation sans test sur animaux. EPISKIN collabore également avec l’Hôpital National d'Instruction des Armées Percy, hôpital militaire à Clamart, pour travailler sur les grands brûlés et la reconstruction de leur peau.

"L’idée est de faire connaître le modèle EPISKIN à tout le monde, parce que les gens connaissent le bâton de rouge à lèvre ou le shampoing, mais ils ne savent pas qu’en parallèle L’Oréal a décidé d’investir pour produire et travailler sur comment évaluer, sans test sur animaux, les produits cosmétiques", conclut enfin Nathalie Seyler.

Le centre, situé rue Alexander Fleming, sera ouvert le 21 septembre de 9h30 à 17h et le 22 septembre de 9h30 à 16h00. Les visites se font d'ailleurs sur réservation uniquement, via la billetterie en ligne.

Lire aussi : Une société lyonnaise lève 22 millions d'euros pour financer un vaccin contre le cancer