Le taux d'étudiant occupant un emploi rémunéré en Auvergne-Rhône-Alpes est légèrement supérieur à la moyenne nationale.

D'après la dernière analyse de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes sur l'emploi étudiant, près d'un tiers des jeunes en études supérieures occupent un emploi rémunéré. En 2022, derniers chiffres analysés, ils étaient précisément 31,3 % à travailler en parallèle de leurs études, soit un taux supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 30,1 %. "Ce qui traduit à la fois sa vitalité économique et la diversité de ses filières de l’enseignement supérieur, universités, grandes écoles de la région", illustre l'Insee. En excluant Paris, ce taux tombe à 29,6 %.

Dans la région même, des disparités assez importantes ont été relevées par l'Insee. Le taux d'étudiant occupant un emploi rémunéré est particulièrement élevé dans l'Allier (39 %) et en Haute-Savoie (41 %), alors qu'il est bien plus faible dans le Cantal (23 %) par exemple.

Avec 28 % de ses étudiants travailleurs, la situation du Rhône est représentative d'un "équilibre entre grandes agglomérations, offre de formation diversifiée et marché de l’emploi local", retient cette nouvelle étude.

Principalement des emplois intégrés aux études

Parmi les étudiants d'Auvergne-Rhône-Alpes âgés de 16 à 29 ans (tranche d'âges de l'étude), 18,9 % ont un emploi intégré à leurs études : apprentissage, stage rémunéré ou internat en médecine. Sinon, 6,1 % d'entre eux occupent un "job étudiant" destiné à financer leur quotidien, leur logement et/ou leurs études. Enfin, 6,3 % occupent d'autres emplois rémunérés, plus spécifiques : contrats de professionnalisation, contrats doctoraux ou emplois liés à la recherche.

À noter que 26,9 % des étudiants vivant chez leurs parents n'occupent pas d'emploi rémunéré, contre 34,8 % des étudiants hors du foyer familial. Par ailleurs, un "job étudiant" sur cinq est occupé comme employé de café, de restaurant ou d'hôtel en Auvergne-Rhône-Alpes. Viennent ensuite les caissiers et employés de libre-service (14,3 %) et les vendeurs en produits non alimentaires (6,1 %).

