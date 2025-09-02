Actualité
Photo : Ain, le département (ain.fr)

Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine

  • par Loane Carpano

    • La Maison sise, située dans le village médiéval de Pérouges (Ain) a été sélectionné dans le cadre du "loto du patrimoine". Elle fera l'objet de plusieurs rénovations visant à redonner vie à la cité.

    Les résultats du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre pour chaque département français. Dans l'Ain, c'est la Maison sise, bâtisse emblématique de la cité médiévale de Pérouges qui a été sélectionnée. Grâce à l'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français, la Maison sise fera l'objet de plusieurs rénovations. L'objectif : redonner vie à la cité médiévale en valorisant le patrimoine local.

    "Nombreux désordres structurels"

    "Le bâtiment présente de nombreux désordres structurels, en particulier au niveau des planchers, de la charpente et de la couverture, mettant en péril son intégrité ainsi que la richesse de son patrimoine historique", indique la fondation du Patrimoine. Si de nombreuses pièces sont en décomposition, le bâtiment devrait être rénové pour, à terme, accueillir des artisans, des ateliers de démonstration et des logements de moyenne durée.

