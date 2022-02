Quentin Fillon-Maillet a pris la 4e place vendredi matin de la mass start de biathlon.

Quentin Fillon-Maillet réalise des Jeux Olympiques incroyables. Le biathlète français a décroché 5 médailles lors des JO de Pékin, dont deux en or. En individuel et en poursuite. Deuxième du relais mixte, du sprint et du relais hommes, il avait l'occasion de glaner une 6e médaille lors de la mass start, ce vendredi.

Mais le Français a terminé 4e vendredi de la mass start de biathlon, notamment en raison de 3 fautes lors du 4e et dernier tir. La mass start a été remportée par l'autre géant du biathlon, le Norvégien Johannes Boe.

Pas de 6e médaille donc pour le Français. Il aurait été le 1er athlète à remporter 6 médailles lors des mêmes JO d'hiver.

Fabuleuse moisson pour le biathlon français

Un peu plus tôt dans la matinée, la Française Justine Braisaz-Bouchet a quant à elle été sacrée championne olympique dans la même épreuve, la mass start, chez les femmes.

Au total, le biathlon français aura rapporté 7 médailles des JO de Pékin, dont trois en or. Une fabuleuse moisson.

