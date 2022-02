L'équipe de France de biathlon a décroché la médaille d'argent ce mardi matin dans l'épreuve du relais messieurs.

A l'issue d'une course folle, et pleine de rebondissements, les Bleus ont été devancés par les Norvégiens. C'est la 6e médaille du biathlon français sur ces Jeux de Pékin. L'équipe de France était composée de Fabien Claude, d'Emilien Jacquelin, de Simon Desthieux et de Quentin Fillon-Maillet.

Quentin Fillon-Maillet, le dernier relayeur, continue son incroyable moisson. Avec l'argent du relais, Fillon-Maillet empoche sa... 5e médaille des JO. Après l'argent en relais mixte, l'or en individuel, l'argent en sprint et l'or en poursuite.

Il lui restera la mass start, vendredi, pour tenter de glaner une 6e médaille lors des mêmes JO. Ce serait historique.