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Olivier de Germay, évêque de Lyon
Olivier de Germay, archevêque de Lyon. @Antoine Merlet

Les responsables religieux de Lyon organisent une marche pour la paix en octobre

  • par Corentin Lucas

    • Juifs, musulmans et chrétiens appellent à se rassembler à Lyon pour une marche pour la paix, le dimanche 18 octobre, depuis la place Bellecour.

    Les responsables religieux de la région lyonnaise veulent porter un message commun face aux tensions de la société actuelle. Une marche pour la paix sera organisée à Lyon le dimanche 18 octobre. L’annonce a été faite mardi 8 septembre par Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, lors d’une conférence de presse organisée avant le Vœu des Échevins.

    "Nous sommes dans une société où l’on parle de plus en plus de violences physiques et verbales, aussi dehors, que dans l’Assemblée ou sur les réseaux sociaux", constate l’archevêque. Selon lui, "on ressent une tension croissante dans notre pays".

    "Les opinions différentes ne doivent pas faire de nous des ennemis"

    Le projet est porté par les responsables religieux de la région lyonnaise des communautés juive, musulmane et chrétienne. "On a senti le besoin commun de lancer un appel à la paix", explique Mgr de Germay. "Nous voulons dire que la paix est possible, même sans avoir les mêmes opinions. Les opinions différentes ne doivent pas faire de nous des ennemis", souligne l’archevêque de Lyon.

    Ce sera aussi l’occasion de célébrer le 40e anniversaire de la rencontre interreligieuse pour la paix d’Assise, organisée en 1986 à l’initiative du pape Jean-Paul II. Ce dernier avait invité les représentants des grandes religions du monde à se rassembler dans la ville de saint François pour prier pour la paix.

    Le cortège s’élancera à 14h depuis la place Bellecour. Il traversera les pentes de la Croix-Rousse avant de rejoindre l’Amphithéâtre des Trois Gaules. La participation sera ouverte à tous, croyants ou non croyants.

    Lire aussi : Fourvière : le chantier d’une des deux tours de la basilique prendra fin pour la Fête des Lumières

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