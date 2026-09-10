Un homme brandit un couteau dans la rue à Givors, la police l'interpelle

La scène s’est produite dans la rue Victor Hugo, à Givors. @RafaelSereti

Une vidéo montrant un homme brandissant un long couteau dans une rue de Givors circule sur les réseaux sociaux depuis mardi soir. L’individu a été interpellé.

La scène a suscité l’inquiétude de plusieurs passants à Givors, ce mardi 8 septembre. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit un jeune homme en short et tee-shirt, armé d’un long couteau à la main qu’il brandit au-dessus de sa tête, près du bureau de poste de la rue Victor Hugo.

Sur les images, l’homme semble principalement diriger l’arme vers lui-même et adopter un comportement très étrange. Des passants, restés à distance, tentent de lui parler et de le convaincre de lâcher le couteau.

Alertés par des riverains vers 19h15, les policiers se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, l’individu a immédiatement posé son couteau et s'est dirigé vers les agents avant de se mettre lui-même à genoux afin d’être menotté. Un comportement qui interroge forcément. Cherchait-il absolument à se faire arrêter ?

Une enquête est en cours.

🚩 Givors (69), hier, centre-ville près de la Poste.

Un individu armé d’un long couteau a semé la panique.

Interpellation par la police.

La France du réel. pic.twitter.com/ZzWIsb5cRx — Rafael Sereti (@RafaelSereti) September 9, 2026

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