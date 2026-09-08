Selon les informations de nos confrères du Parisien, Edgar Grospiron, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 devrait quitter ses fonctions cette semaine.

C'est une nouvelle démission qui risque de bouleverser l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Selon nos confrères du Parisien, Edgar Grospiron, président du comité d'organisation, et fragilisé depuis l'hiver dernier, pourrait être poussé vers la sortie cette semaine. Si ce mercredi le Cojop avait prévu d'organiser une conférence de presse pour l'annonce d'un nouveau partenariat avec un grand groupe français, cela a été reporté au dernier moment. Un bureau exécutif du comité d'organisation doit se tenir ce jeudi. "Le cumul d'agendas opérationnel et médiatique n'était pas optimal pour une annonce" évoque-t-on.

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C'est précisément au cours de ce bureau exécutif que l'avenir de l'ancien champion olympique 1992 de ski de bosse pourrait être acté. Edgar Grospiron avait été nommé en février 2025 à la tête du Cojop, alors que le nom de Martin Fourcade avait un temps été envisagé, avant que l'ancien champion de biathlon fasse le choix de ne plus candidater.

Des départs en cascade

Mais depuis sa nomination, Grospiron a dû faire face à de nombreuses crises. En l'espace de quelques semaines, le comité d'organisation a traversé une tempête institutionnelle marquée par des accusations de concentration excessive des pouvoirs, de dysfonctionnements de gouvernance et de tensions sur la gestion interne. De la démission de la directrice des opérations en décembre 2025 à celle du directeur de la communication en janvier dernier jusqu'au départ du directeur général, Cyril Linette, en février 2026, Edgar Grospiron semblait être incapable de prendre en main la destinée du projet olympique.

Dernièrement, la crise liée à la carte des sites, qui a abouti au transfert du pôle glace de Nice à Lyon, a également ralenti l'avancée de l'organisation de l'événement qui doit se tenir dans moins de quatre ans dans les Alpes françaises.

Plus récemment encore, une enquête interne a été menée au sein du Cojop concernant le climat social et le malaise de nombreux salariés. Selon nos confrères du Parisien, le rapport de cette enquête a été remis au directeur général Vincent Roberti, qui avait remplacé Cyril Linette en mai dernier. Un élément de plus qui pourrait peser lourd au moment où l'avenir d'Edgar Grospiron à la tête du Cojop doit être tranché. Et qui pourrait bien constituer la goutte d'eau de trop pour le président du comité d'organisation.