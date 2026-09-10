Près de Lyon : une boucherie halal fermée administrativement après un contrôle sanitaire

Taksim Market, situé à Saint-Fons, fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le 9 septembre. La préfecture du Rhône a évoqué de nombreux manquements aux règles d’hygiène.

Depuis le 9 septembre dernier, l’activité de boucherie halal du Taksim Market situé au 30 rue Robert Reynier, à Saint-Fons, fait l’objet d’une fermeture administrative, décidée par la préfecture du Rhône à la suite d’un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Le contrôle a été réalisé le 2 septembre. Selon l’arrêté préfectoral, plusieurs manquements graves aux règles d’hygiène ont été constatés, comme l’absence d’un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), de procédures concernant certaines opérations à risque ainsi que de contrôle et d’enregistrement des températures. La présence de denrées considérées comme impropres à la consommation humaine et des défauts concernant la traçabilité des produits ont été aussi dans le viseur des autorités.

Sur le plan matériel, les agents ont constaté plusieurs problèmes liés à l’entretien des locaux et des équipements. Des problèmes concernant les équipements destinés au lavage des mains, les poubelles, les tenues du personnel ou encore le rangement des locaux ont également été relevés.

Pour la préfecture, cette boucherie constitue une "menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent". À noter qu’une mise en demeure avait déjà été prononcée le 10 juin dernier. Trois mois plus tard, rien n’avait changé.

La réouverture ne pourra intervenir qu’après une nouvelle vérification d’un agent de la DDPP et si toutes les anomalies sont corrigées. La préfecture du Rhône indique que 3% des contrôles réalisés en 2024 et 2025 ont abouti à une note "D", correspondant à une situation donnant lieu à une fermeture administrative.

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