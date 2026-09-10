Actualité
Guillaume Trichard, Grand Maître du Grand Orient de France. @Guillaume Trichard

Originaire du Beaujolais, Guillaume Trichard redevient Grand Maître du Grand Orient de France

  • par Corentin Lucas

    • Guillaume Trichard est redevenu Grand Maître du Grand Orient de France le 28 août dernier. Originaire du Beaujolais, il se rendra à Villefranche-sur-Saône le 14 septembre.

    Guillaume Trichard, né à Villié-Morgon dans le Beaujolais, a été porté à la Grande Maîtrise et à la présidence du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France (GODF) le 28 août dernier, à l’occasion du 161e Convent de l’obédience à Bordeaux. Il avait déjà occupé cette fonction entre 2023 et 2024.

    "Nous rejetons tous les extrémismes"

    Selon le Grand Orient de France, le retour d’un ancien Grand Maître ne s’était pas produit depuis 37 ans. Lors de son discours d’installation à Bordeaux, Guillaume Trichard a placé la présence du GODF dans la société au cœur de son projet. "Nous rejetons tous les extrémismes", a-il affirmé, avant de défendre la volonté de "faire rayonner nos principes de liberté, égalité et fraternité, en France et dans le monde".

    Il prévoit notamment de déployer les "Chantiers de la République", un cycle de conférences publiques dans les différentes régions françaises pour effacer les critiques sur les prises de position du GODF.

    Sur le fond, Guillaume Trichard entend également porter plusieurs combats au cours de son mandat : la santé globale, la dignité du grand âge, l’éducation populaire et le droit d’asile pour les réfugiés climatiques. Le Grand Orient de France souhaite aussi renforcer son action internationale, notamment en faveur des francs-maçons menacés dans différents pays.

    Guillaume Trichard sera de retour dans le Beaujolais, sa terre natale, ce lundi 14 septembre. Plus précisément au temple maçonnique de Villefranche-sur-Saône, pour détailler les orientations de son mandat.

    Lire aussi : Emmanuel Macron au Grand Orient de France : entretien avec son nouveau Grand Maître

    à lire également
    Une exposition à la gare Lyon-Part-Dieu dévoile les coulisses de la transition énergétique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une exposition à la gare Lyon-Part-Dieu dévoile les coulisses de la transition énergétique 16:45
    Originaire du Beaujolais, Guillaume Trichard redevient Grand Maître du Grand Orient de France 16:00
    Haute-Savoie : un été 2026 record pour le tourisme de montagne 15:28
    Une pétition lancée pour "éradiquer le racisme des tribunes de l’OL" récolte plus de 700 signatures 14:57
    Un homme brandit un couteau dans la rue à Givors, la police l'interpelle 14:14
    d'heure en heure
    Exposition : Nils Vandevenne, dialogue entre bois et peinture 13:30
    Les tramways T2, T5 et T6 vont être perturbés pendant plusieurs semaines à Lyon 12:55
    Olivier de Germay, évêque de Lyon
    Les responsables religieux de Lyon organisent une marche pour la paix en octobre 12:15
    TCL
    Métropole de Lyon : que révèlent les chiffres de la délinquance dans les transports en commun ? 11:34
    Près de Lyon : une boucherie halal fermée administrativement après un contrôle sanitaire 11:00
    Sdis 69 Caserne © Tim Douet 103
    Quatre nouvelles casernes de pompiers cambriolées autour de Lyon 10:46
    Exposition : Regarder la beauté du monde 10:09
    Bernard Rivalta
    Rhône : Bernard Rivalta, ancien président du Sytral, est décédé 09:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut