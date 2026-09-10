Originaire du Beaujolais, Guillaume Trichard redevient Grand Maître du Grand Orient de France

Guillaume Trichard est redevenu Grand Maître du Grand Orient de France le 28 août dernier. Originaire du Beaujolais, il se rendra à Villefranche-sur-Saône le 14 septembre.

Guillaume Trichard, né à Villié-Morgon dans le Beaujolais, a été porté à la Grande Maîtrise et à la présidence du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France (GODF) le 28 août dernier, à l’occasion du 161e Convent de l’obédience à Bordeaux. Il avait déjà occupé cette fonction entre 2023 et 2024.

"Nous rejetons tous les extrémismes"

Selon le Grand Orient de France, le retour d’un ancien Grand Maître ne s’était pas produit depuis 37 ans. Lors de son discours d’installation à Bordeaux, Guillaume Trichard a placé la présence du GODF dans la société au cœur de son projet. "Nous rejetons tous les extrémismes", a-il affirmé, avant de défendre la volonté de "faire rayonner nos principes de liberté, égalité et fraternité, en France et dans le monde".

Il prévoit notamment de déployer les "Chantiers de la République", un cycle de conférences publiques dans les différentes régions françaises pour effacer les critiques sur les prises de position du GODF.

Sur le fond, Guillaume Trichard entend également porter plusieurs combats au cours de son mandat : la santé globale, la dignité du grand âge, l’éducation populaire et le droit d’asile pour les réfugiés climatiques. Le Grand Orient de France souhaite aussi renforcer son action internationale, notamment en faveur des francs-maçons menacés dans différents pays.

Guillaume Trichard sera de retour dans le Beaujolais, sa terre natale, ce lundi 14 septembre. Plus précisément au temple maçonnique de Villefranche-sur-Saône, pour détailler les orientations de son mandat.

Lire aussi : Emmanuel Macron au Grand Orient de France : entretien avec son nouveau Grand Maître