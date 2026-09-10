Métropole de Lyon : que révèlent les chiffres de la délinquance dans les transports en commun ?

Après le décès d’un octogénaire le 20 août à la suite d’un vol à l’arraché à la station de métro Sans-Souci (8e arr.) la Métropole de Lyon a annoncé la création d’une police armée des transports pour provoquer "un choc de la sécurité." Alors que disent les chiffres de la délinquance dans les transports ? On fait le point.

La délinquance dans les transports en commun de la métropole lyonnaise explose-t-elle réellement ? C’est en tout cas ce que ressentent beaucoup d’usagers. Et les incidents, pouvant parfois conduire à un véritable drame, comme cela a été le cas le 20 août dernier après la mort d’un octogénaire suite à un vol à l’arraché commis à la station de métro Sans-Souci, dans le 8e arrondissement de Lyon, ne font qu’accroître ce sentiment d’insécurité.

Cinq jours après cet événement tragique, la présidente (LR) de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, avait convoqué la presse devant cette même station de métro pour annoncer plusieurs mesures fortes, dont la création d’une police armée des transports, composée de 200 agents d’ici la fin du mandat. Véronique Sarselli évoquait alors 7 000 atteintes aux biens et aux personnes recensées en 2025 et une hausse de 220 % des vols avec violence entre 2024 et 2025. "Il faut agir, non pas avec des mesurettes, mais avec un choc de la sécurité et un changement de logiciel", déclarait aussi Jérémie Bréaud, son vice-président délégué à la sécurité globale.

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Que disent les chiffres ?

Alors, que disent réellement les chiffres de la délinquance dans les transports en commun ? Selon les données transmises à nos confrères du Progrès, que nous sommes en mesure de confirmer, la délinquance aurait d’abord baissé de 25 % entre 2021 et 2022, puis de 16 % en 2023 et de 6 % entre 2023 et 2024. Trois années de baisse consécutive, mais qu'il convient de remettre en perspective. Le 15 septembre 2025, les chiffres transmis par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) recensaient 8 288 victimes de délinquance dans le Rhône en 2024, dont 8 156 rien que dans la métropole de Lyon. Un chiffre très loin derrière le Grand Paris (55 989 victimes), mais largement au-dessus des autres grandes agglomérations : 3 746 à Aix-Marseille, 2 654 à Bordeaux.

Toujours selon les données, les actes de délinquance sont repartis à la hausse en 2025. Une nouvelle baisse de 12 % a enfin été constatée entre le 1er janvier de cette année et le 31 août dernier, soit 700 faits de délinquance en moins. Avec plus de 519 millions de voyages en 2024, le réseau TCL a battu son record de fréquentation. Une affluence record qui pourrait donc mécaniquement dégrader dans les prochaines années les chiffres de la délinquance dans les transports lyonnais.

Interrogée par nos confrères, la préfecture du Rhône déplore "toujours trop de victimes", mais assure "poursuivre avec détermination les actions pour améliorer la sécurité sur le 2e réseau de transport en commun national après l’île de France. Et avec la plus grande gare ferroviaire internationale après Paris."

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