Une pétition lancée pour "éradiquer le racisme des tribunes de l’OL" récolte plus de 700 signatures

Le collectif Virage sans haine a lancé mardi 8 septembre une pétition pour dénoncer les "faits et comportements à caractère raciste" dans les tribunes de l’OL et demander au club d’agir. Elle récolte plus de 700 signatures.

Les violences survenues en marge du match OL - Le Havre samedi 29 août aux abords du Groupama Stadium, dans l’est lyonnais, suscitent toujours autant d’indignation. Pour rappel, plusieurs personnes ont été agressées ce soir-là, dont une élue de Rillieux-la-Pape et son compagnon qui auraient été victimes d’insultes racistes, ainsi qu’un jeune homme de 17 ans. Ce dernier aurait été roué de coups par un groupe de "plusieurs dizaines" de personnes, dont certaines encagoulées, qui lui auraient lancé "négros, bougnoules, on va vous tuer."

Si du côté de l’État, la sécurité a été renforcée la semaine suivante lors du match opposant l’Olympique lyonnais à Auxerre, certains supporters ont choisi de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Mardi 8 septembre, le collectif Virage sans haine a lancé ce mardi une pétition pour "éradiquer le racisme des tribunes de l’OL". Elle récolte, à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 700 signatures.

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"Le respect, la tolérance, la diversité et le vivre-ensemble doivent être des principes non négociables"

Ces supporters se disent notamment "en colère" et "profondément inquiets" du climat qui règne dans certaines tribunes. "Depuis des années, des faits et comportements à caractère raciste sont dénoncés dans et autour des tribunes de l’OL. Les événements récents montrent qu’il n’est plus possible de fermer les yeux ou de minimiser ces situations. Le problème n’est pas seulement l’image du club. Ce sont nos valeurs qui sont directement attaquées. Le respect, la tolérance, la diversité et le vivre-ensemble doivent être des principes non négociables", écrivent ainsi les supporters.

Refusant de voir ces comportements "banalisés", "minimisés" ou "considérés comme une fatalité", ils demandent au club d’agir et de condamner "sans ambiguïté" tout acte ou propos raciste. Concrètement, le collectif exige de l’Olympique lyonnais qu’il prenne des "sanctions concrètes" contre les personnes responsables, qu’il agisse "fermement contre les groupes de supporters impliqués ou laissant prospérer de tels comportements", qu'il renforce les dispositifs de sécurité pour mieux identifier les auteurs des faits ou encore qu’il mette en place "de véritables actions de prévention et de lutte contre le racisme."

Après les faits, le club avait condamné "fermement toute forme de violence" et apportait "son soutien aux victimes." Une enquête interne a été ouverte pour établir "l’ensemble des faits."

Les supporters peuvent aussi agir

Le collectif appelle enfin les supporters à prendre "pleinement leur part dans cette lutte." "Cela passe par une condamnation claire des comportements racistes ou discriminatoires au sein de leurs rangs, mais aussi par des mesures concrètes lorsque de tels agissements sont commis par leurs adhérents, y compris publiquement sur les réseaux sociaux. Chaque groupe doit selon la gravité des faits, suspendre ou exclure les personnes concernées", assurent-ils.

Et de conclure : "Cette pétition n’est pas une attaque contre les supporters. Elle est pour tous les supporters qui aiment l’OL et qui refusent que l’image de leurs tribunes soit associée au racisme. Nous voulons retrouver des virages connus pour leur ferveur, leurs chants, leur passion et leur soutien à l’équipe. Nous voulons pouvoir venir au stade sans avoir à accepter la haine ou les discriminations."

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