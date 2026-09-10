Culture
Nils Vandevenne, Trois pierres un pot de peinture et un pincea © Galerie Houg

Exposition : Nils Vandevenne, dialogue entre bois et peinture

  • par Martine Pullara

    • Après Best Regards présenté en 2024, la galerie Houg invite à nouveau l'artiste Nils Vandevenne.

    Avec Désert, un ensemble inédit de peintures inscrit dans un travail de figuration sensible qu’il mène inspiré par les artistes américains tels Mark Rothko pour la première exposition et Philip Guston pour la seconde, il s’inspire également de certaines formes issues de la bande dessinée comme de l’imaginaire graphique contemporain. 

    S’il poursuit toujours sa recherche entamée avec le bois dont il faisait émerger dans Best Regards des formes de sculptures magnifiées par le noir et le brillant en retirant de la matière pour révéler les différentes strates qui le composent et se confronter à la mémoire de la matière, il a souhaité réintroduire ici le geste pictural tout en conservant le bois comme un support où il creuse des sillons venant dialoguer avec des couches picturales. 

    Il joue par ailleurs dans certaines œuvres du contraste entre la tonalité blonde du bois brut et des aplats de couleurs vives, évoquant une forme de désert intérieur, créant avec une totale liberté des narrations énigmatiques et introspectives.

    Désert - Nils Vandevenne – Du 10 septembre au 23 octobre à la galerie Houg – galeriehoug.com

    Trois pierres un pot de peinture et un pinceau 2026

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