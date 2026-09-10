Une exposition à la gare Lyon-Part-Dieu dévoile les coulisses de la transition énergétique

Depuis ce jeudi 10 septembre, les voyageurs de la gare de Lyon-Part-Dieu peuvent découvrir une exposition consacrée à la transformation du réseau électrique français.

L’exposition "Destination neutralité carbone" a été officiellement inaugurée ce jeudi 10 septembre au sein de la gare Lyon-Part-Dieu. Imaginé par RTE (Réseau de transport d'électricité) et SNCF Gares & Connexions, le parcours est présenté jusqu’au 2 novembre dans 16 grandes gares françaises. À travers des infographies et des contenus pédagogiques, il explique les transformations du système électrique liées à la décarbonation.

"On a voulu faire une exposition pour rendre visible ce qui était invisible, à savoir le fonctionnement du réseau électrique", explique François Chaumont, délégué régional RTE en Auvergne-Rhône-Alpes. Le choix des gares n’est pas anodin, puisque "ce sont des lieux où des millions de voyageurs passent et qui sont ancrés dans les territoires." Des propos partagés par Henrique De Almeida, directeur des grandes gares lyonnaises SNCF Gares & Connexions : "la gare est un endroit où l'on donne un accès à une pédagogie sur des sujets qui concernent tout le monde".

« On a voulu rendre visible le fonctionnement électrique »



François Chaumont, délégué régional RTE, présente la nouvelle exposition de la gare Lyon-Part-Dieu sur la neutralité carbone.#Lyon #SNCF #Électricité pic.twitter.com/lmoqnng9ot — Lyon Capitale (@lyoncap) September 10, 2026

L’exposition met également en lumière les particularités du réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Une partie importante des infrastructures électriques traverse des montagnes, et en particulier la chaîne des Alpes, où les conditions météorologiques et le relief ne facilitent pas l’entretien des installations.

Les équipes de RTE doivent parfois intervenir en hélicoptère ou progresser à pied dans des secteurs escarpés et de haute montagne. "Notre région fait face au changement climatique, donc on doit s’adapter à ça", ajoute François Chaumont. RTE prévoit donc de construire, en 2027, des postes électriques sur pilotis dans la vallée de la Romanche afin de mieux résister au risque de crues.

La région est également au cœur des échanges électriques européens. Une interconnexion souterraine relie le poste de Grande-Île, en Savoie, à celui de Piossasco, près de Turin, en Italie. C’est la plus longue interconnexion souterraine au monde à cette puissance.

L'exposition est visible dans le couloir qui longe la sortie côté Villette. @CL

Plus de 4 000 recrutements prévus dans la région

Pour RTE, le réseau électrique doit désormais connaître un renouveau. "Le réseau vit sa troisième grande transformation. Il a été construit après-guerre, puis renforcé par l'arrivée des centrales nucléaires. Il doit encore se transformer pour relier des énergies décarbonées (éolien, offshore, etc...), relier les pays entre eux et accompagner l'arrivée de nouveaux usages électriques, tels que les véhicules", explique François Chaumont.

Cette évolution va aussi renforcer les effectifs. "Sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très dynamique, on prévoit l’embauche de plus de 4 000 personnes d’ici à 2030", annonce le délégué régional de RTE.

« On prévoit l’embauche de 4 000 personnes d’ici à 2030 »



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L’exposition rappelle donc l’objectif fixé par la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Un enjeu pris en compte par SNCF Gares & Connexions. "Avec RTE, on a un partenariat qui fait sens, puisqu'aujourd'hui Gares & Connexions développe des moyens pour faire des économies d'énergie et baisser les émissions de carbone", ajoute Henrique De Almeida. Depuis 2019, la SNCF a réduit de plus de 20 % ses dépenses énergétiques dans ses gares.

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