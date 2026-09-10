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Les tramways T2, T5 et T6 seront impactés. @Romain Balme

Les tramways T2, T5 et T6 vont être perturbés pendant plusieurs semaines à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Le réseau TCL va mener plusieurs opérations d’élagage proche des lignes de tramway entre le 14 septembre et le 1er octobre, perturbant la circulation sur les lignes T2, T5 et T6.

    Entre le 14 septembre et le 1er octobre, des opérations d’élagage seront menées à proximité de plusieurs lignes de tramway TCL au sein de l'agglomération lyonnaise, principalement le soir à partir de 21h. Les lignes T2, T5 et T6 seront concernées. Des bus relais vont être déployés sur les secteurs où la circulation des tramways sera interrompue.

    2 300 arbres recensés le long des lignes de tramway

    Ces interventions visent à prévenir les risques liés à la végétation. "Près de 2 300 arbres sont aujourd’hui recensés le long des lignes de tramway de l’agglomération lyonnaise", indique TCL dans un communiqué. L’élagage doit permettre d’éviter plusieurs problèmes, notamment les chutes de branches sur les voies, les frottements de la végétation sur les rames ou encore des dommages aux équipements électriques.

    TCL explique regrouper ces opérations sur une même période afin de limiter leur impact sur les voyageurs. Par ailleurs, plusieurs opérations de maintenance différentes seront effectuées en même temps pour optimiser au maximum ces interruptions. Des tronçonneuses électriques seront utilisées pour limiter les nuisances sonores. Les branches coupées ne seront pas broyées directement sur place lors des interventions nocturnes.

    Pour le moment, les perturbations détaillées n’ont pas encore été révélées. Les voyageurs seront ainsi invités à suivre l’évolution du trafic sur le site et de l’application TCL.

    Lire aussi : Des travaux sur la ligne Lyon - Grenoble vont fortement perturber la circulation des TER

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