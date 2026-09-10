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Le village de Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie (CR : Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval)

Haute-Savoie : un été 2026 record pour le tourisme de montagne

  • par Paul Terra

    • La Haute-Savoie affiche 66,1 % d'occupation cet été (+2,5 pts), portée par le phénomène “coolcation”, notamment dans les stations de ski.

    Après un hiver déjà exceptionnel, qui avait généré plus de 620 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2025, l’attractivité touristique de laa Haute-Savoie se transpose aussi à la période estivale. Entre le 6 juin et le 4 septembre, le département affiche un taux d'occupation moyen de 66,1 %, en progression de 2,5 points sur un an, selon le bilan publié par le Comité départemental du tourisme (CDT) Haute-Savoie Mont-Blanc.

    La montagne, moteur de la saison

    C'est dans les stations d'altitude que la dynamique est la plus nette : 62,6 % d'occupation moyenne, soit 3,1 points de mieux qu'en 2025. La progression a été constante tout au long de l'été : +5,5 points en juin, +3,7 points en juillet, puis +1,5 point en août. Le CDT attribue cette croissance à l'accueil de grands rendez-vous sportifs sur le territoire comme le Tour de France avec deux étapes et une journée de repos, la Coupe du monde de VTT aux Gets ou les  trails emblématiques. En vallée, le taux d’occupation progresse et dépasse les 75 %, en légère progression.

    Pour Martial Saddier, président du CDT Haute-Savoie Mont-Blanc, ce bilan traduit “la très forte attractivité de la Haute-Savoie et la capacité de nos destinations à performer” dans un secteur concurrentiel. Le président LR du département salue une saison où la montagne progresse nettement tout en soulignant la résilience des destinations hors altitude. Ce bilan postif se retrouve chez les acteurs économiques. 72 % des professionnels se disent satisfaits ou très satisfaits de la fréquentation de juillet-août. La clientèle internationale, réputée plus consommatrice, représente près de 29 % des visiteurs. 

    Un phénomène national porté par les "coolcations"

    Ces bons résultats haut-savoyards s'inscrivent dans une tendance plus large. À l'échelle nationale, l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) enregistre elle aussi un été historique avec un taux d'occupation moyen de 65,8 % sur l'ensemble des massifs français, en hausse de 2,5 points par rapport à 2025 et de 5 points comparé à 2024. Les Alpes du Nord affichent une progression de 2,3 points, à 64,6 % d'occupation.

    Son président, Jean-Luc Boch, y voit la confirmation d'une évolution structurelle. Les épisodes de canicule répétés poussent de plus en plus de vacanciers à rechercher la fraîcheur en altitude. Un phénomène désormais désigné sous le terme de « coolcation ». Il appelle toutefois les stations à anticiper les tensions que cette fréquentation croissante fait peser sur la ressource en eau et les milieux naturels, notamment à l'approche des Jeux olympiques d'hiver 2030. Dans la fréquentation, les Alpes sont en train de valider la bifurcation de leur modèle des quatre saisons.

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