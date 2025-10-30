Du 5 au 9 novembre prochain, se tiendront les Olympiades sportives "Jeux sous toutes les formes" au Palais des sports de Gerland à Lyon.

Du 5 au 9 novembre, petits et grands Lyonnais pourront participer à la 2e édition des "Jeux sous toutes ses formes", au Palais des sports de Gerland. Organisé par la Ville de Lyon, l'événement vise à faire découvrir plusieurs activités sportives et ludiques à tous et à toutes sous forme d'Olympiades.

Au programme : des jeux d'adresse, de précision et de réflexion. Entre autres, des sports collectifs classiques comme le basketball, le badminton ou le volley-ball, mais aussi, du golf, des fléchettes, ou de la pétanque.

Répartis sur des créneaux de deux heures, les participants pourront former des équipes de deux à quatre personnes de tout âge et de tous niveaux. Pour récompenser les gagnants, des médailles seront offertes sur chaque atelier.

Une inscription au préalable est nécessaire pour participer à l'événement.

Lire aussi : Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon