Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée

  • par La Rédaction

    • Un désordre géotechnique détecté sur la nationale 70 contraint les services de l’État à modifier durablement la circulation entre Ciry-le-Noble et Saint-Vallier.

    La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR-CE) a annoncé via un communiqué le basculement de la circulation sur la RN70 entre les échangeurs de Galuzot et de Coëre, à la suite d’un affaissement constaté en février 2025 sur la voie lente.

    Les investigations en cours visent à évaluer l’étendue du désordre géotechnique et ses conséquences structurelles. En attendant, la circulation des véhicules en provenance de Montceau-les-Mines est déviée sur la voie opposée, désormais ouverte à double sens.

    La bretelle d’accès à la RN70 depuis l’échangeur 14 en direction de Paray-le-Monial est fermée pour une durée indéterminée. Les automobilistes sont invités à emprunter la déviation mise en place via l’échangeur 13 de Magny et à redoubler de prudence dans le secteur.

