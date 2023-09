Jean-Michel Aulas remettra l’écu d’or au voeu des Échevins

L’entrepreneur lyonnais est ancien président historique de l’Olympique lyonnais remplacera le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), lors de la remise de l'écu d'or au moment de la cérémonie du Voeu des Échevins, le 8 septembre.

Après Marie-Sophie Obama en 2021 et André Manoukian en 2022, c’est au tour de Jean-Michel Aulas de se substituer à Grégory Doucet lors de la cérémonie du voeu des Échevins. L’édile écologiste ayant décidé de sacrifier à la tradition qui voulait que depuis depuis 1970, et les mandats de Louis Pradel, le maire de Lyon remette lui-même un écu d'or à l'Archevêque de Lyon, depuis 2021 la Fondation Fourvière choisie elle-même une personnalité locale pour représenter les Lyonnais.

"Si j’ai accepté le principe de représenter les Lyonnais pour la commémoration du vœu des Échevins, c’est aussi pour témoigner qu’on peut et qu’il est bon d’entreprendre ici" Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL et fondateur de Cegid

En plein bras de fer financier et médiatique avec John Textor, l’investisseur américain auquel il a cédé l’Olympique lyonnais, l’ancien président historique de l’OL et le fondateur de Cegid montera donc à Fourvière le 8 septembre pour cette cérémonie religieuse organisée pour remercier la Vierge d’avoir épargné les Lyonnais lors de la peste en 1643. "C’est une vraie fierté pour moi de participer à cette tradition ancrée dans l’histoire de notre ville qui a été au cœur de ma vie d’entrepreneur. Si j’ai accepté le principe de représenter les Lyonnais pour la commémoration du vœu des Échevins, c’est aussi pour témoigner qu’on peut et qu’il est bon d’entreprendre ici et d’encourager beaucoup à oser !", confie celui qui oeuvre désormais au développement du football féminin à la FFF.

Grégory Doucet attendu après la cérémonie

Le maire de Lyon qui a décidé de ne plus participer à la partie de la cérémonie se déroulant à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de Fourvière, en invoquant le "respect du principe de laïcité", sera en revanche bien présent sur le parvis de l’édifice religieux pour le reste de l’événement. "Cela fait partie des temps forts à Lyon qu’il souhaite continuer d’investir. C’est un moment important pour la communauté catholique et en tant que tradition lyonnaise", confie-t-on dans son entourage. Comme en 2021 et 2022 où il avait prononcé un discours à l’issue de la bénédiction de la ville de Lyon par l’archevêque, Grégory Doucet, garde donc un pied dedans et un pied dehors.

Lire aussi : Lyon : un Voeu des échevins entre tradition et modernité