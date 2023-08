La ville d'Ambronay dans l'Ain a été classée site patrimonial remarquable.

La ville d'Ambronay, située dans l'Est de l'Ain, vient d'être classée, à l’unanimité par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, site patrimonial remarquable.

La commune s'est engagée depuis 2018 dans une démarche de reconnaissance et de valorisation de son patrimoine, constitué d'immeubles et de maisons médiévales et de la Renaissance.