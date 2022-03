"Des gens qui n’ont pas de parole, on le voit plus souvent en politique"



Note aux lecteurs : cet entretien a été réalisé avant l'invasion militaire de la Russie en Ukraine.François Turcas : Je l’ai été. Non pas que je ne le suis plus, mais disons de façon plus pondérée, avec des angles qui se sont arrondis.La diplomatie, c’est la première des forces, avec la capacité d’être un rassembleur. Sans les autres, on n’est rien et on ne fait rien.Parfaitement. Et puis le Maroc je connais bien, j’ai monté une usine là-bas.L’injustice et les gens qui n’ont pas de parole.Non, je dirai plutôt qu’on le voit plus souvent en politique.Pour en avoir fait, j’en ai fait, comme vous dites… J’ai été douze ans conseiller régional, conseiller municipal de Lyon, conseiller métropolitain et conseiller du 6e arrondissement. J’ai bien compris qu’il était indispensable pour ma culture de connaître le mode de fonctionnement des politiques. Les intérêts qu’ils défendent ne sont certainement pas ceux de l’entreprise mais les intérêts particuliers de certains groupuscules. J’ai pris conscience que ce n’était pas fait pour moi, que ce ne sont pas des gens avec qui je peux travailler en bonne intelligence. Tout l’inverse de mes chefs d’entreprise, avec lesquels quand on se serre la main, c’est acté, on n’y revient plus.