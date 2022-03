Lyon : gagnez vos invitations pour le Marché de la mode vintage

La 21e édition du Marché de la mode vintage se tiendra à Lyon du 12 au 13 mars 2022, à La Sucrière. Lyon Capitale vous fait gagner des invitations.



Près de 200 exposants sont attendus au marché de la mode vintage, les 12 et 13 mars à Lyon. À la Sucrière (2e), les années 70 et 90 seront mises à l'honneur cette année, mais les 15 000 visiteurs attendus pourront chiner des articles des années 50 aux années 2000. Cette année, Leboncoin associé à Antifashion, occuperont un espace avec du mobilier et des vêtements chinés sur Leboncoin. Des animations sont prévues ainsi qu'un coin de restauration. Lyon Capitale, partenaire de l'événement, vous propose de gagner des invitations.

Attention, les places sont limitées, seuls les plus rapides d'entre vous pourront gagner. Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, en indiquant vos noms et prénoms (une invitation par personne). Un mail de confirmation vous sera envoyé.