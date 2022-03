Pollution à Lyon : la qualité de l'air continue de se dégrader jeudi 3 mars

La qualité de l'air est dégradée à Lyon, jeudi 3 mars. Plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le retour du beau temps, elle oscille entre mauvaise et dégradée, selon les secteurs.

À Lyon, le temps est bon, les températures sont douces. Mais on ne peut pas en dire autant de la qualité de l'air jeudi 3 mars. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, indique que la qualité de l'air devrait être dégradée entre Rhône et Saône, en cette fin de semaine. Avec pour polluant majoritaire les particules fines PM2,5.

"Des conditions météorologiques plus stables devraient conduire à une élévation des taux de particules fines, sur la partie Est du territoire notamment", estime l'agence environnementale de la région. Plus à l'ouest, "la qualité de l’air restera moyenne [...] mais pourra être considérée comme dégradée, voire localement mauvaise sur le bassin genevois, le bassin grenoblois et la vallée de l’Arve", conclut le laboratoire.

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, le mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.