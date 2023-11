Ancien président de la CPME du Rhône, François Turcas s’est éteint

François Turcas, président de la CPME du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes pendant 30 ans, et consul honoraire de Russie à Lyon s’est éteint. @Antoine Merlet

Inamovible patron des patrons pendant 30 ans, l’ancien président de la CPME du Rhône est décédé à l’âge de 76 ans ce mercredi 22 novembre.

Bien connu du monde économique du département, le patron des patrons du Rhône s’est éteint. Président de la CPME du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes pendant 30 ans, François Turcas est décédé ce mercredi 22 novembre à l’âge de 76 ans.

Il avait passé son flambeau en 2022

"François était une personnalité hors norme, de par son énergie, sa détermination, et son engagement sans faille pour la cause patronale. Homme de parole, passionné, généreux et chaleureux, François Turcas laisse derrière lui un héritage exceptionnel et une empreinte indélébile dans nos cœurs", a réagi la CPME au moment d’annoncer son décès.

Celui qui était aussi consul honoraire de Russie avait quitté ses fonctions au sein de la CPME en mars 2022, estimant qu’il était tant de passer son "bâton de maréchal". "J’ai tout donné. Je laisse une CPME qui est la première de France. Je lègue un héritage fabuleux à mon successeur", nous avait-il confié quelques semaines avant de céder sa place à Franck Morize.

Bien qu'il ait ferraillé pendant près de douze ans en politique, en tant que conseiller régional, conseiller municipal de Lyon, conseiller du 6e arrondissement, conseiller métropolitain, il ne cachait pas son désamour pour la chose. "J’ai pris conscience que ce n’était pas fait pour moi, que ce ne sont pas des gens avec qui je peux travailler en bonne intelligence. Tout l’inverse de mes chefs d’entreprise, avec lesquels quand on se serre la main, c’est acté, on n’y revient plus", déclarait-il sans détour, témoignant de son engagement auprès du monde économique.

Son décès n'a pas tardé à faire réagir à Lyon, le président de la Métropole, Bruno Bernard, saluant la mémoire d'un "acteur incontournable de notre économie locale". De son côté, le maire d'Ecully, Sébastien Michel évoque un homme "qui a véritablement marqué et incarné la vie économique de notre territoire. Généreux, gouailleur, intelligent: il cumulait les qualités parmi lesquelles celle d’être Écullois"

Il laisse derrière lui sa femme, Hilda, et ses deux enfants Franck et Karine.

Retrouvez son dernier entretien pour Lyon Capitale, réalisé en mars 2022 : "Je veux bien qu’on m’appelle le tsar de Russie, mais ça risque de faire de l’ombre à Poutine"